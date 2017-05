Entre 2010 et 2015, on comptait en moyenne 18 jours de grève par an aux chemins de fer. Depuis la longue interruption de travail à la fin du mois de mai 2016, plus aucune action de grève n’a été lancée. "De mémoire d’homme, nous n’avons pas eu une année complète sans grève", a expliqué Michel Bovy sur les ondes de Radio 1.

"La première raison, c’est que nous avons accordé énormément d’attention au dialogue social, car de nombreuses chose bougent aux chemins de fer. D’un autre côté, nous avons connu une action spontanée très intense l’année dernière. Cette action a contribué au sentiment de fatigue vis-à-vis des grèves", a ajouté le directeur du personnel.

Selon Luc Piens du syndicat chrétien, cette année sans grève est surtout due à une meilleure concertation sociale, plutôt qu’aux amendes infligées en cas de grèves sauvages.