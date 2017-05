Dans une réaction, l'autorité des services et marchés financiers (FSMA) s'est réjouie des bons résultats obtenus par les élèves flamands en matière d'éducation financière, mais nuance ceux-ci. "Le test laisse également apparaître que 12% des élèves interrogés ne disposent pas du niveau de base nécessaire, selon l'OCDE, pour prendre des décisions financières et planifier l'avenir. Les excellents résultats obtenus ne doivent donc pas nous inciter à nous reposer sur nos lauriers. Si le pourcentage de jeunes n'atteignant pas le niveau de base est plus faible que dans d'autres pays participants, ce pourcentage n'en reste pas moins élevé. De même, l'écart au sein des élèves les plus faibles est important et même supérieur à celui observé dans les autres pays", souligne la FSMA.



L'autorité des services et marchés financiers voit dans les résultats publiés mercredi un encouragement à poursuivre son approche, "tant en soutenant le personnel enseignant qu'en continuant à œuvrer activement à l'élaboration de matériel pédagogique".



Actuellement, les enseignants de l'enseignement flamand et francophone peuvent déjà trouver un large éventail de matériel sur Wikifin.be, rappelle la FSMA, pour qui contribuer à l'éducation financière de la population, et plus spécifiquement des jeunes, est "une priorité".