L'agresseur avait ensuite pris la fuite avant d'être arrêté par la police française dans la nuit du 5 au 6 mars 2015, lors d'un contrôle de routine dans la région parisienne. Il avait ensuite été remis aux autorités belges.



Le tribunal avait estimé que Jelle Frenken était coupable de chantage, tentative d'extorsion et tentative d'assassinat, et qu'il n'avait pas d'autre but que de vouloir tuer la victime. Devant la cour d'appel, la défense a soulevé qu'un doute persistait quant à l'intention de tuer dans le chef de l'auteur. La partie civile et le procureur général ont appelé la cour à confirmer la condamnation pour tentative d'assassinat. La cour d'appel a finalement suivi la défense et a condamné l’homme pour torture.