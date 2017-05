Le bilan de l'explosion survenue à 23h33 heure belge est de 22 morts et 59 blessés, ce mardi matin. La détonation a suscité des mouvements de panique dans la foule quittant la Manchester Arena lundi soir. La Première ministre britannique Theresa May a condamné l'incident et répété que la police traitait les fais comme un "incident terroriste" tant qu'elle n'a pas de preuve du contraire.

La chanteuse américaine Ariana Grande (photo), 23 ans, est particulièrement appréciée du jeune public. Elle a rapidement été déclarée saine et sauve et s'est dit "brisée" par l'explosion et "du fond de son cœur, si si désolée". Il était prévu que la vedette se produise dimanche au Sportpaleis d'Anvers, dans le cadre de sa tournée "Dangerous Woman". Il n’est pas encore clair si cette tournée sera suspendue en Europe dans la foulée du drame à Manchester.