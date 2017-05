Mercredi, il vaudra mieux éviter le quartier Arts-Loi, Porte de Namur et Place des Palais. La circulation et le stationnement seront interdits. Toutes les voitures qui n'auront pas été dégagées seront déplacées.

Les bus seront également déviés. Certaines entrées des stations de métro Arts-Loi, Schuman, Trône, Louise et Porte de Namur seront fermées de mercredi 14h30 à jeudi 16h 30.

La station Schuman sera entièrement fermée au public jeudi.

Jeudi, ce sera le quartier européen qui sera bouclé en vue du sommet de l'OTAN. Quelque vingt-neuf chefs d'État et de gouvernement seront présents à Bruxelles à cette occasion. Le tunnel de Reyers ainsi que le tunnel Leopold III seront fermés, il est donc fortement conseillé d'éviter de circuler dans ces zones.

La circulation des bus et des trams entre l’aéroport de Zaventem et le centre de Bruxelles sera adaptée durant plusieurs heures. Les lignes de tram 92,93 et 94 et les bus des environs de la station Trône subiront des perturbations.

De manière général, on conseille de ne pas se rendre à Bruxelles en voiture. Même si jeudi sera un jour férié, de fortes perturbations sont à craindre.