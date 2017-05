Les images choquantes de la jeune puéricultrice secouant violemment et brusquant un tout jeune enfant, le tenant ensuite la tête vers le bas et lui appuyant la main sur le visage ont été captées par des caméras de surveillance installées dans une crèche anversoise. Elles ont été diffusées lundi par la chaîne de télévision régionale anversoise ATV, alors que la jeune femme de 22 ans était arrêtée et interrogée, soupçonnée de maltraitance grave.

Les parents d’une petite fille de six mois avaient alerté la directrice de la crèche anversoise, dans laquelle travaille la puéricultrice concernée, après avoir découvert des ecchymoses sur les jambes et la mâchoire de l’enfant. La directrice a immédiatement visionné les images des caméras de surveillance et pu observer les actes de maltraitance dont a été victime l’enfant.