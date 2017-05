Le second prisonnier est actuellement détenu à Lantin (photo) dans une cellule de 8,8m2 qu'il partage avec un autre prisonnier. Son accès à la cour de promenade est limité à deux fois une heure par jour et aucune autre activité de type communautaire n'est prévue.

Ses toilettes se situent par ailleurs dans la cellule et ne sont cloisonnées que par la présence d'un paravent en bois, tandis que son accès aux douches est limité à deux fois par semaine. De plus, les détenus sont autorisés à fumer dans les cellules, lesquelles ne sont pas équipées de détecteur de fumée.



La Cour européenne des droits de l’homme estime que, du fait de la combinaison d'un régime pauvre en activités extérieures à la cellule, et au sein de la cellule, de l'exposition au tabagisme passif ainsi que du manque d'intimité dans l'usage des toilettes, le seuil de gravité requis par l'article 3 (traitements inhumains ou dégradants) de la Convention est atteint.



L'Etat devra verser 11.500 euros au second détenu pour préjudice moral et 560 euros pour les frais de justice.