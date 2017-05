L'application mesure quant à elle le comportement au volant et envoie une évaluation au chauffeur après chaque parcours. Les bons conducteurs sont récompensés par des badges et peuvent remporter des prix offerts par les partenaires privés du projet (lesquels enverront des promotions commerciales à l'utilisateur uniquement en cas d'accord de ce dernier et n'auront pas accès à son comportement de conduite, assure l'IBSR).

Pour 62% des jeunes de moins de 26 ans, l'examen pratique est l'étape la plus redoutée dans l'obtention du permis, selon une enquête menée par l'IBSR et Radio Contact à l'occasion du projet "Smart Drivers". Se garer est la manœuvre la plus difficile pour 43% d'entre eux. Plus de 20% admettent aussi trouver très difficile de ne pas utiliser leur GSM au volant.



Si les jeunes reconnaissent que l'alcool, la vitesse et la distraction comptent parmi les principales causes de mortalité sur nos routes, seuls 19% citent l’absence du port de la ceinture de sécurité.