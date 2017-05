La dame était bloquée dans sa baignoire depuis mercredi et ne parvenait plus à en sortir. Elle n’avait pas de GSM auprès d'elle et personne ne l’entendait appeler car son immeuble surtout composé de seconde résidence est quasi vide en semaine.

Pour ne pas être victime d’hypothermie, la dame s’aspergeait régulièrement d’eau chaude mais après 48 heures elle était tout de même très affaiblie.

Les chauffeurs de taxi ostendais commençaient à s’inquiéter car cette dame est une de leurs fidèles clientèles. Or, depuis plusieurs jours elle ne donnait plus signe de vie.

Peter Rabaix s’est donc rendu avec son taxi à l’appartement de sa cliente, vendredi soir et a frappé longuement à sa porte. Après un quart d’heure il a entendu la dame appeler à l’aide d’une voix faible.

Le taximen a alors averti la police et les pompiers qui ont forcé la porte. La dame a été transporté à l’hôpital. C’est sans doute la réaction de Peter Rabaix qui lui a sauvé la vie.