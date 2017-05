Des organisations en Espagne, Australie, Belgique, France, Allemagne, Italie et au Mexique ont également été touchées, selon des analystes. Aux Etats-Unis, le géant de livraison de colis FedEx a reconnu avoir lui aussi été infecté. Le ministère russe de l'Intérieur a également annoncé avoir été touché par un virus informatique vendredi, même s'il n'a pas été précisé s'il s'agit bien de la même attaque. Le constructeur automobile français Renault a également annoncé avoir été touché par la vague de cyberattaques simultanées.



En Belgique, la police fédérale et le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) n'ont pas encore reçu de signalement de piratage. "On ne peut cependant pas l'exclure", indiquait ce samedi matin le directeur du CCB, Miguel De Bruycker. Il conseille aux internautes de ne pas ouvrir les pièces jointes d'e-mails suspects, de mettre à jour leur ordinateur et d'effectuer un back-up régulier de leurs données.