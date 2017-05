En dépit de la suppression des contrôles aux frontières dans l'espace Schengen, la douane effectue des opérations de recherche axées sur la drogue, les armes, l'argent liquide et les biens pour lesquels des accises sont dues, mais aussi l'utilisation de diesel rouge (du gasoil de chauffage, moins cher que le carburant automobile), ainsi que les amendes dont la personne interpellée serait toujours redevable.



"L'apport d'information provenant des appareils de la Composante aérienne augmente l'efficacité des contrôles douaniers sur la voie publique", ont indiqué le Service public fédéral Finances et le ministère de la Défense ce vendredi dans un communiqué conjoint. Il existe déjà depuis longtemps un partenariat entre les douanes françaises et belges, mais en plus "de démontrer ce jour la collaboration avec la Défense nous allons la sceller par la signature d'un protocole de collaboration" entre le deux ministres (N-VA), ajoute le texte.