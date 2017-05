A.Fr. (avec Belga) Alors que se poursuit devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le procès d’une princesse des Emirats arabes unis, sept de ses filles et un majordome pour faits de traite des êtres humains à l’égard de 23 femmes qu’ils employaient, en 2007 et 2008 à l’hôtel Conrad de Bruxelles, la VRT a recueilli le témoignage d’une des victimes. Elle a reçu le pseudonyme de Hafida (photo) et parle le français et le néerlandais. Son interview à visage caché était diffusée jeudi soir dans l’émission d’information "Terzake".