Les différents avocats de la partie civile ont pris la parole pour leurs clientes, jeudi matin, et ont plaidé la condamnation des prévenus, absents au procès. Ceux-ci, la princesse arabe Sheikha Hamda Alnehayan, sept de ses filles et l'un de leurs majordomes, sont néanmoins représentés par des avocats.

Les conseils de la partie civile ont rappelé les conditions dans lesquelles les victimes ont séjourné à l'hôtel Conrad en 2008, au service de la famille princière en question (aujourd’hui Steigenberger Grand Hotel Brussels, depuis son rachat par un groupe allemand).

"Elles dormaient sur un matelas, par terre, au pied des portes des chambres des princesses. Elles devaient être disponibles 24 heures sur 24 et n'étaient pas payées", a expliqué l'un des avocats.

Les princesses et leur majordome doivent répondre de traite des êtres humains, de traitements inhumains et dégradants, de séquestration et d'infractions à la législation sociale belge.

En 2008, la police avait constaté que cette famille princière des Emirats arabes, qui louait tout un étage du luxueux hôtel Conrad à Bruxelles, y exploitait une vingtaine de femmes de différentes nationalités. Celles-ci y séjournaient dans des conditions proches de l'esclavage, sans permis de travail, sans permis de séjour, et sans rémunération.

Le procès se poursuivra jeudi après-midi avec le réquisitoire de l'auditorat du travail et vendredi matin avec les plaidoiries de la défense.