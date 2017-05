L'inspection du travail s'est dit surprise et a indiqué à la VRT qu'elle "ne menait aucun contrôle dans le secteur, car cela avait été discuté entre les syndicats et les employés". "Je pense que ce n'est pas digne, on pourrait parler d'une sorte de dumping social au niveau belge", selon Philippe Vanden Broeck de l'inspection du travail.

"Il y a de nombreuses règles directement négociées dans le secteur, mais elles ne sont vraisemblablement pas équilibrées. Nous trouvons cela un peu frustrant de voir qu'aujourd'hui une telle chose est encore possible", poursuit l'inspection. Les ouvriers n'osent en plus pas déposer plainte car ils ont peur de perdre leur travail, selon l'inspection.

"Le problème est que nous ne recevons aucune plainte dans ce secteur. Les gens cherchent un job" et sont prêts à de nombreux sacrifices pour obtenir quelque chose. "Le vendredi soir, vous ne savez pas si vous pourrez travailler lundi. Dans ces conditions, le danger de la manipulation et de l'arbitraire des employeurs n'est jamais exclu."