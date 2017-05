A.Fr. (avec Belga) Dans le cadre de la série de perquisitions menées lundi en Belgique et à l’étranger au sein d’une vingtaine d’implantations de l’entreprise de transport Jost International (photo), quatre personnes avaient été interpellées. Trois d’entre elles ont maintenant été placées sous mandat d’arrêt. Il s’agit de l’administrateur délégué Roland Jost et de deux cadres de la société. Jost est soupçonné de fraude sociale et de traite d’êtres humains, mais réfute les accusations.