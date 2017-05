Le "challenge" serait né en Russie avant d'arriver en Belgique, via l'Europe de l'Est et la France. Dix-huit cas de jeunes qui y ont participé ont déjà été identifiés sur le territoire belge.

"Il ne s'agit pas de suicides, mais il est néanmoins question d'automutilation. D'autres ne sont pas allés si loin", a précisé le porte-parole du parquet fédéral. Celui-ci entend coordonner les enquêtes menées par les parquets locaux.

Et le parquet fédéral rappelle : "Toute personne qui encourage une autre à participer à ce jeu risque de se rendre coupable de graves délits. Qui incite une personne à se suicider peut être poursuivie pour assassinat, et en cas d'incitation à l'automutilation, peut être poursuivie pour coups et blessures volontaires. La loi concernant le cyber-harcèlement peut également être invoquée."