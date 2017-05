Belga

A.Fr. La transmission de données sans fil a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années en Belgique. Les citoyens y sont de plus en plus nombreux à utiliser la 3G ou la 4G sur l’internet, la plupart du temps via un smartphone ou une tablette. L’opérateur Telenet a constaté que 35 fois plus de données mobiles sont envoyées et réceptionnées qu’il y a 5 ans.