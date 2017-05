Les citoyens infiltrants seraient même autorisés à commettre des infractions mineures, après avoir obtenu l'accord du ministère public et sous le contrôle de la police et du tribunal. Les mineurs d'âges ne pourraient cependant pas devenir citoyens infiltrants.



Le ministre de la Justice travaille également à un système pour les repentis. En échange de la divulgation de preuves, ceux-ci pourraient voir leur peine réduite, dans un cadre cependant très strict.



Le projet n'a pas encore fait l'objet d'un accord au sein de la majorité. La N-VA a toutefois indiqué être favorable aux citoyens infiltrants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité connexe, comme le trafic d'armes.