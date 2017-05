Gyselbrecht (photo archives) a longuement expliqué comment il en est arrivé à cette situation irréversible. Il a admis que, désespéré et au bout du rouleau, il était entré en contact avec Pierre Serry, une de ses connaissances. D'après le docteur, la proposition d'assassiner Stijn Saelens, venait en premier lieu de Serry. C'est le 26 janvier 2012 qu'il aurait définitivement décidé d'éliminer son beau-fils. "Il s'agissait de mon dernier recours, ma dernière chance de protéger mes petits-enfants. C'était mon unique préoccupation", déclarait-il mardi soir.



André Gyselbrecht est passé aux aveux en décrivant une nouvelle fois le contexte et les faits d'inceste. "En tant que grand-père, vous devez prendre vos responsabilités. J'ai longtemps cherché des solutions et j'ai demandé conseil à plusieurs reprises à Maître Jef Vermassen et à une dizaine d'autres personnes. J'ai toujours dit que je ferais tout pour éviter que ça se produise encore."

Durant cette période, Gyselbrecht a rencontré plusieurs fois Pierre Serry. Il lui a alors déclaré qu'il tuerait Stijn Saelens si des faits d’inceste devaient encore arriver. "Pierre m'a alors dit que je ne devais pas m'en occuper moi-même. Il m'a dit de le contacter et que personne n'en saurait jamais rien s'il s'en chargeait." Le docteur Gyselbrecht a ensuite déclaré ne pas avoir ménagé ses efforts afin de résoudre le problème d'une autre façon.