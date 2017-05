Belga

A.Fr. Les universités de Louvain et Anvers projettent de faire des efforts accrus pour attirer dans leurs auditoires davantage de jeunes issus de l’immigration. "Les universités doivent refléter la population. Pour attirer plus d’étudiants immigrés, nous devons travailler à la carte : voir à qui nous avons à faire et comment nous pouvons au mieux les accompagner", indique le recteur de la KU Leuven. "Les étudiants doivent se sentir chez eux ici", estimait Rik Torfs dans l’émission "De Ochtend" sur Radio 1 (VRT), ce mardi matin.