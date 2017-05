De 2015 à 2016, le nombre de nuitées a diminué de près de 6 %, les attentats à Bruxelles et à Zaventem peuvent expliquer cette baisse d’affluence. Il est également à noter que l’année 2015 constituait une année-record au niveau touristique.

À la suite des attentats du 22 mars 2016, de nombreux touristes étrangers ont décommandé leur voyage, selon les statistiques de Toerisme Vlaanderen. On constate par exemple une diminution de visiteurs japonais (-45 %), américains (-25 %) et britanniques (-11 %). Fait frappant : les attentats n’ont pas découragé les touristes belges : ils ont presque autant séjourné dans un hôtel, un camping ou un autre logement en Flandre.

Selon le ministre flamand du Tourisme, Ben Weyts (N-VA), la relance est en marche : "En cas d’attentat ou de mauvaise réputation, on constate très rapidement une forte diminution du nombre de touristes, mais ça se rétablit. Et on le voit maintenant : la reprise a débuté en décembre et se poursuit en janvier et février. Les touristes asiatiques et américains reviennent en Flandre."