Les voyageurs qui reprennent le travail après un week-end prolongé ne doivent pas s’inquiéter : "Les travaux se passent comme prévu. Tout se déroule sans encombre", assure Frédéric Petit, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, Infrabel. "Nous sommes en train de moderniser les systèmes et en même temps, nous devons les tester. Notre personnel y est préparé et tout reviendra à la normale d’ici mardi en tout début de matinée."

Depuis samedi minuit et demi, le tunnel ferroviaire entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord est complètement fermé pour permettre aux 200 travailleurs d’y travailler nuit et jour. Infrabel y remplace les systèmes de signalisation et les aiguillages. Par conséquent, aucun train ne s’arrête à la gare centrale jusqu’à mardi matin. La SNCB a mis en place un horaire adapté et conseille aux usagers de préparer leur voyage en se rendant sur belgianrail.be ou en appelant le service clients (02-528 28 28).