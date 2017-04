Enfin, l'offre vers l'aéroport est modifiée. Trois trains par heure circuleront au lieu de six habituellement, à savoir les deux trains navettes et l'IC 29 La Panne-Louvain/Landen. En effet, trois liaisons IC dont le terminus normal est Brussels Airport-Zaventem seront limités à Bruxelles-Midi. Côté Wallonie, il s'agit des trains en provenance de Tournai et de Mons (il faut donc prévoir de prendre le train navette entre Midi et l'aéroport). En venant de Liège, les voyageurs devront descendre à Louvain pour une correspondance vers Zaventem. Depuis Namur, il faudra prendre le train navette depuis Bruxelles-Nord vers Brussels Airport.



La SNCB conseille à ses voyageurs de bien s'informer avant leur déplacement, via son application, son site internet (www.letrain.be), par téléphone ou via le personnel en gare.

La STIB a également collaboré avec la SNCB et Infrabel pour améliorer l'offre sur son réseau lors du week-end prolongé. Les lignes de trams 3 et 4 seront ainsi renforcées, avec un tram toutes les 3 minutes le samedi et toutes les 5 minutes dimanche et lundi.

Des travaux seront par contre effectués également ce week-end sur la ligne de métro 6, pour remplacer un aiguillage entre les stations Simonis et Belgica. Les métros seront dès lors remplacés par des bus entre Simonis et Roi Baudouin de samedi à lundi.



La jonction Nord-Midi, axe le plus dense du réseau ferroviaire belge, n'avait plus été fermée depuis plus de 30 ans. Les travaux d'Infrabel, réalisés 24h/24, consisteront à remplacer la signalisation électromécanique actuelle par une technologie totalement informatisée.