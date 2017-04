Les deux hommes faisaient donc partie d'un groupe de neuf personnes interpellées dans la nuit de lundi à mardi à Barcelone et dans sa région, après une enquête menée avec la justice belge, qui faisait apparaître des liens possible entre ce groupe et des personnes identifiée dans l'enquête sur les attentats.



Le 22 mars 2016, ces attaques revendiquées par le groupe Etat islamique (EI) ont fait 32 morts à l'aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles. Mardi, la police a indiqué que le groupe était formé de huit Marocains et d'un Espagnol. Deux d’entre eux, dont la nationalité n'a pas été confirmée par la source judiciaire, ont été entendus jeudi par un juge d'instruction espagnol Eloy Velasco, et une juge belge en charge de l'enquête sur les attentats, après deux jours de garde à vue.