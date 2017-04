Les taux de chômage les plus faibles ont été relevés en Allemagne dans les régions de Basse-Bavière (2,1%), Haute-Bavière (2,4%) et Moyenne-Franconie (2,4%; également en Bavière), ainsi que dans la région tchèque de Prague (2,2%). Les régions les plus affectées par le chômage se situent quant à elles majoritairement au sud de l'Europe, où l'on enregistre notamment 31,3% et 29,8% dans les régions grecques de Macédoine-occidentale et Grèce-occidentale mais aussi 30,8% et 28,9% dans les régions espagnoles de Mellila et d'Andalousie.

La fracture Nord-Sud se fait également sentir en Belgique. Globalement, le taux de chômage dans le pays (7,8%, pour 8,5% un an plus tôt) est moindre que la moyenne européenne (8,6%). Mais c'est à nouveau la Flandre qui donne à la Belgique son statut de "bon élève" avec un taux de 4,8% en 2016. Les provinces de Flandre occidentale (3,7%) et orientale (4,2%) font d'ailleurs partie des régions les moins affectées du continent. A l'exception des provinces de Luxembourg (7,8%) et du Brabant wallon (7,9%), toutes les provinces wallonnes affichent un taux d'inemploi supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Bruxelles plombe quant à elle encore un peu plus le résultat du Royaume avec un taux de chômage de 16,8%.

Alors qu'en Europe la proportion du chômage de longue durée, qui correspond au pourcentage des chômeurs étant sans emploi depuis 12 mois ou plus, a baissé de 1,7% pour s'établir à 46,6%; elle est restée relativement stable en Belgique, passant de 51,7% à 51,6%.

Si la Flandre enregistre un meilleur résultat (41,3%) que les autres régions du pays (55,7% en Wallonie et 60,7% à Bruxelles), elle est cependant la seule à avoir connu une hausse du nombre de chômeurs de longue durée, les deux autres régions enregistrant des diminutions. A l'exception de la Flandre occidentale, toutes les provinces du nord du pays ont enregistré une augmentation, tandis que toutes les provinces wallonnes - à l'exception de celle du Hainaut - ont connu une baisse du chômage de longue durée.

Enfin, le taux de chômage chez les jeunes (15-24 ans) est toujours plus élevé en Belgique (20,1%) que la moyenne européenne, bien qu'il ait connu une baisse de 2% entre 2015 et 2016.

Le nord du pays se situe une nouvelle fois sous la moyenne de l'Union (14,1%) alors que Bruxelles (35,9%) et la Wallonie (27,9%) se trouvent largement au-dessus.

Cette dernière a cependant enregistré une forte baisse de 4,3% de son chômage des jeunes.