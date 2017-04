Les perquisitions ont été menées dans les bureaux de l'ISI à Bruxelles, Anvers et Gand, selon Francis Adyns. D'après une source proche du dossier, une autre perquisition s'est déroulée dans le bureau gantois de l'ancien directeur régional Karel Anthonissen.

La porte-parole du parquet de Bruxelles, Ine Van Wymersch, a confirmé ces informations. "Nous ne pouvons pas encore communiquer le résultat des perquisitions. Le matériel saisi doit encore être analysé", a-t-elle indiqué.

D'après le quotidien De Tijd, une des plaintes concerne la fuite, en novembre dernier, de plus de 300 noms de grandes entreprises, d'institutions renommées et de chefs d'entreprise sanctionnés en 2014 par l'ISI. Atlas Copco, BP, Sarens, la VUB et AB InBev faisaient notamment partie de cette liste. Les Finances avaient annoncé qu'une plainte serait déposée à la suite de ces fuites dans la presse.