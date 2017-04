VRT

A.Fr. (avec Belga) Quelque 250 scientifiques, chercheurs et défenseurs de la science se sont rassemblés samedi après-midi au centre de Bruxelles - place de l’Albertine - pour protester contre la méfiance ambiante exprimée envers les experts. La Marche pour la science (‘March for science’) a été initiée aux Etats-Unis à la suite de l’élection de Donald Trump et en ces temps de"fausses nouvelles" et "faits alternatifs".