Le plus emblématique de ces programmes est le remplacement des 54 chasseurs-bombardiers F-16 vieillissants, pour un montant de 3,5 milliards d'euros et pour lequel quatre candidats restent en lice: le F-35 Lightning II du groupe américain Lockheed Martin, le Rafale F3R du français Dassault, le Saab JAS-39 E Gripen suédois et à l'Eurofighter Typhoon d'un consortium, après le retrait-surprise mercredi dernier du géant américain Boeing, qui proposait son F/A-18 E/F Super Hornet.



A cela s’ajoute l'achat de deux nouvelles frégates et de six navires de lutte contre les mines pour la Marine, en coopération avec les Pays-Bas, pour un montant total estimé à deux milliards d'euros et l'achat de nouveaux véhicules pour doter la composante Terre d'une capacité motorisée, éventuellement en partenariat avec la France.



La philosophie du plan réside dans l'acquisition de capacités dans quatre "dimensions" (Terre, Air, Mer et Cyber) pour consolider l'acquis et remédier à des lacunes existant aussi bien à l'Otan qu'au sein de l'Union européenne, comme le renseignement avec des drones ou des satellites, les forces spéciales, le ravitaillement en vol d'avions de combat et de transport et éventuellement la défense contre des missiles balistiques.