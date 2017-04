"Les électeurs français inscrits en Belgique sont en moyenne légèrement plus à droite que leurs concitoyens de France", analyse Pascal Delwit, politologue à l'Université Libre de Bruxelles. "Cette sur-représentativité de la droite s'explique par une structure sociale différente de celle de la France, avec de nombreux Français qui travaillent, à Bruxelles, dans le milieu des affaires, de la consultance ou dans les sphères européennes. C'est un public fortement diplômé auquel s'ajoutent les nombreux étudiants inscrits en Belgique", poursuit Delwit en pointant dans la foulée les faibles scores réalisés par le FN parmi ces électeurs.



Par contre, le long de la frontière franco-belge, "on est confronté à un phénomène de contamination, avec des éléments qui percolent d'un pays à l'autre et un électorat plus en phase avec ce qui se passe en France", ajoute Pascal Delwit selon qui, au final, "il reste énormément d'inconnues sur le vote des Français de Belgique car il reste aussi beaucoup d'incertitudes et d'interrogations sur le vote des Français de France."