AP

A.Fr. (avec Belga) Les ministres de l’Intérieur Jan Jambon et de la Justice Koen Geens n’ont pas confirmé les liens avec la Belgique qui ont été évoqués à la suite de l’attentat commis jeudi soir sur les Champs-Elysées à Paris. Le parquet fédéral indique pour sa part que l’homme dont le nom et la photo sont apparus dans les médias comme possible suspect de l’attaque qui a tué un policier français s’est présenté dans la nuit de jeudi à vendredi à un commissariat anversois et nie toute implication dans les faits.