Les aéroports de Bierset, Charleroi et Deurne (Anvers) ont alors été ajoutés à la liste des sites protégés, rejoignant celui de Bruxelles, a précisé le ministre de la Défense.

Depuis novembre dernier, une "optimisation", plus "dynamique", a permis de réduire les effectifs à 1.250 hommes et femmes au maximum, le nombre réel variant quotidiennement "en fonction des endroits protégés et des évènements. Le vivier dans lequel l'armée puise les participants à OVG a été élargi. Constitué uniquement de membres d'unités de combat au départ, il comprend maintenant aussi des unités de soutien des composantes Terre, Air et médicale.

Selon le cabinet du ministre de la Défense, le service public fédéral Intérieur lui rembourse "les coûts variables" d'OVG. Mais la Défense n'a fourni aucune indication chiffrée sur la différence entre les coûts réels et ces "coûts variables".