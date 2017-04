On notera cependant que 74% des Flamands interrogés déclarent que si l’obligation de vote était supprimée, ils continueraient tout de même à participer aux scrutins. Ce sont avant tout des hommes, des personnes plus âgées et celles ayant bénéficié d’une formation supérieure qui auraient cette intention.

Quelque 20% des sondés avouent qu’en cas de suppression de l’obligation de vote, ils n’iraient plus jamais voter. Il s’agirait surtout de femmes et d’ouvriers. Leur nombre n’est finalement pas tellement plus élevé que les 10% de citoyens en âge de voter qui sont tout simplement restés chez eux lors des élections de 2014.