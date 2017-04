"Les problèmes étaient moins importants que pendant une heure de pointe normale, certainement par temps pluvieux", commentait le centre régional du trafic routier. "Il y a eu de petits retards, surtout au nord-est de Gand, donc surtout aux environs de la Drongensesteenweg et de Palinghuizen".

La crainte que la Dampoort ne devienne un point noir de la circulation locale semble donc injustifiée. Mais Gand avait déjà anticipé. "Ces dernières semaines, nous avons apporté des améliorations, avec des feux de circulation et une signalisation renforcée", indiquait la commissaire Ann Buysse ce mardi matin.

Le nouveau plan de circulation a été préparé par des centaines de personnes au cours des derniers 30 mois. Il a notamment modifié le sens de la circulation ou la situation routière dans un certain nombre de rues. Pas moins de 1.900 panneaux de circulation ont été adaptés. Le but est de rendre le centre de Gand plus sûr et plus agréable.