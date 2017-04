Selon le cardinal, il n'existe pas de fête plus grande que celle de Pâques pour les chrétiens. "C'est une source constante de joie", a-t-il souligné, tout en évoquant la peur et la souffrance cependant toujours présentes.

Jozef De Kesel a également évoqué l'incertitude qui pèse sur l'avenir. "La peur aussi, alimentée par la menace terroriste. Nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de devenir insensibles aux besoins des autres. Non, nous ne devons pas céder à cette peur. Nous devons oser continuer à croire et ne pas nous fermer."