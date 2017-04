Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (MR), avait notamment critiqué la semaine dernière la nomination au poste de Premier ministre de Bruno Tshibala, un transfuge de l'opposition.

"Notre attaché de Défense à Kinshasa a reçu un courrier nous informant de la suspension de notre coopération militaire", a déclaré Laurence Mortier, porte-parole du ministère belge de la Défense, à l'hebdomadaire Jeune Afrique.

Une information confirmée par une source militaire congolaise sous couvert d'anonymat.

"Nous sommes en train de faire un inventaire de ce que cette coopération recouvrait", a-t-elle poursuivi, ne souhaitant pas s'exprimer davantage sur les motivations de cette décision, une première depuis plus d'une décennie.

Rompue à la suite de l'arrivée au pouvoir de Laurent-Désiré Kabila à la tête d'une rébellion, en 1997, la coopération militaire entre la RDC et la Belgique avait été rétablie peu de temps après l'arrivée au pouvoir de l'actuel président, Joseph Kabila, et n'avait plus été interrompue depuis.

La coopération militaire entre les deux Etats concerne principalement des actions de formation. Les militaires belges ont notamment formé deux brigades d'intervention rapide.