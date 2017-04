Tout comme d’autres villes du pays, Gand a décidé de garder les magasins de son centre-ville ouverts certains dimanches du mois.

Ceux qui viendront y faire du shopping les dimanches 7 mai, 4 et 25 juin ainsi que le 2 juillet bénéficieront de la gratuité dans les trams et les bus de De Lijn. Comme il s’agit de dimanches de shopping les parking seront également gratuits. "Il serait tout de même bizarre de ne pas offrir d’alternative durable. Sinon tout le monde voudra venir à Gand en voiture et occupera les places de parking en surface" a déclaré l’échevin gantois des classes moyennes Christophe Peeters (Open VLD).

La mesure ne sera pas seulement d’application dans le centre-ville. Tous ceux qui viendront dans le chef-lieu de Flandre orientale, dans un rayon de 20 km, pourront bénéficier de cet avantage. "Ceux qui viendront d’Evergem, de Zelzate, ou même d’Alost pourront bénéficier gratuitement d’un aller–retour en transports en commun", ajoute Christophe Peeters.

Pour cette initiative, la ville de Gand débloque un budget de 30.000 euros par dimanche de shopping. Si au terme de ces dimanches l’expérience est concluante, elle sera alors étendue à tous les dimanches de shopping de l’année. Le budget sera alors de 240.000 euros.