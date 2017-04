En août et en juillet, la population peut aller nager entre 10h30 et 18h30 près des 82 postes de sauvetage que compte la côte belge. Mais les amateurs de plongée ne devront pas attendre aussi longtemps : "En dehors des mois de juillet et d’août, toutes les communes côtières font des efforts supplémentaires afin de trouver du personnel pour l’un ou plusieurs poste(s) de sauvetage."

L’IKWV mentionne néanmoins que Blankenberge serait la seule commune à autoriser la baignade sous certaines conditions pendant les vacances de Pâques : "Seul Blankenberge peut faire exception pour le dernier week-end (15 avril), si les conditions météorologiques sont exceptionnellement bonnes."