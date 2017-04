Alors que les faucons avaient complètement disparus de Belgique et de la plupart des territoires d’Europe - en raison du braconnage et de l’utilisation de pesticides, notamment -, un couple de faucons pèlerins s’installait en 2004 au sommet de la cathédrale Saints Michel et Gudule, dans le centre historique de Bruxelles.

Depuis leur arrivée, ces magnifiques oiseaux - les plus rapides du monde avec des pointes à 400 km/h en piqué - ont niché chaque printemps avec succès sur l’édifice millénaire. Au total, ce sont 45 fauconneaux qui ont ainsi pris leur envol depuis la cathédrale. Progressivement, d’autres couples de faucons pèlerins sont arrivés à Bruxelles. Ils sont une douzaine ce printemps, qui ont investi non seulement le sommet de la cathédrale, mais aussi au centre du cadran de l’horloge du clocher de l’église Saint-Job d’Uccle et le sommet de la tour de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre.