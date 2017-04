Opérationnelle depuis 2014, la Team D5 compte 35 communicateurs professionnels volontaires. La plupart travaillent au sein de villes et communes ou dans les services fédéraux auprès des gouverneurs des provinces, mais également au sein de services d'urgence et d'intervention voire du secteur privé.



Lors des attentats du 22 mars, une formation était justement prévue pour la Team D5. Seize membres ont été immédiatement mobilisés en soutien aux porte-paroles des ministres et autorités compétentes belges. Ces personnes ont monitoré et analysé les médias et les réseaux sociaux. Elles ont également donné des conseils sur la communication de crise à tous les partenaires, rédigé des communiqués et interagi sur les réseaux sociaux. Enfin, elles ont pris en charge les relations de presse et coordonné les actions pour informer la population de manière cohérente.