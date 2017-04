Le conducteur a tenté de percuter les voitures de police à hauteur de Neder-over-Heembeek. Il a ensuite perdu le contrôle de son véhicule et percuté la berme centrale du viaduc de Vilvorde.



A l'arrière du véhicule se trouvaient quatorze personnes en situation illégale sur le territoire, parmi lesquelles deux mineurs. Toutes ont été blessées lors de l'accident et ont été emmenées à l'hôpital pour y être soignées. Les jours des deux mineurs et de trois adultes étaient en danger mardi.

L'identification de ces personnes est en cours et l'Office des Etrangers a été avisé. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur de la camionnette serait d'origine irakienne ainsi que certains de ses passagers, mais leurs nationalités n'ont pas encore pu être établies avec certitude.



Le conducteur n'avait aucun document d'identité sur lui et été soumis à un test osseux qui a conclu qu'il avait entre 17 et 19 ans. Il a donc été placé au centre fermé pour jeunes d'Everberg (photo), en Brabant flamand.