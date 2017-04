L'action des six organisations humanitaires membres du Consortium 12-12 depuis 2005 - à savoir Caritas International, Handicap International, Médecins du monde, Oxfam Solidarité, Plan Belgique et Unicef Belgique - se focalise sur la distribution d'eau et de nourriture, mais aussi l'aide médicale et l'amélioration des conditions d'hygiène.

A l’heure actuelle, quelque 20 millions de personnes souffrent de la famine en Somalie, au Nigéria, au Yémen et au Soudan du Sud. Une attention particulière est portée aux enfants, qui sont près de 1,4 million en danger de mort imminente dans ces pays.