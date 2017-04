Après la divulgation de l'enquête de Gaia, en novembre, la VUB avait annoncé prévoir deux audits externes sur le fonctionnement de son laboratoire à Jette, aussi appelé "Animalarium". Outre les mesures annoncées, les infrastructures seront revues et davantage de mécanismes de contrôles interne et externe seront mis en place.



La Secrétaire d'État bruxelloise Bianca Debaets (CD&V, photo), en charge du Bien-être animal, a fait part d'un plan d'actions visant à assurer une plus grande transparence en interne et plus de contrôles dans les centres de recherches. Ce plan comporte cinq points importants, dont notamment l'obligation pour les institutions d'inclure des externes dans leur comité d'éthique et l'instauration d'un cadastre central pour les expérimentations animales.