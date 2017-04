Le véhicule avait été aperçu peu avant par la police, alors qu'il roulait dans le sens inverse de la circulation à hauteur de Nivelles. Lorsque le chauffeur a vu la police, il a fait demi-tour et aurait tenté de percuter le véhicule des forces de l'ordre sur le viaduc de Vilvorde (photo archives). Il a ensuite perdu le contrôle de son minibus, a traversé la barrière de sécurité et dégringolé quelques mètres plus bas.

Cinq des 14 passagers ont été grièvement blessés, tandis que huit autres l'ont été plus légèrement. Parmi les blessés en danger de mort, il y a deux mineurs d'âge.

Le minibus portait le nom d’une entreprise de construction de Zwijndrecht, mais avait une plaque d’immatriculation allemande. Le directeur de l’entreprise a indiqué à la VRT avoir vendu cette camionnette l’an dernier.