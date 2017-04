VRT

A.Fr. (avec Belga) Quelque 500 personnes - représentants notamment les associations de défense des droits des animaux Animal Rights, Animal Liberation Front, Gaia et Animaux en péril - ont manifesté ce lundi à l’abattoir Export de Tielt, en Flandre occidentale. Elles ont réclamé la fermeture de l’entreprise, ou au moins la garantie que des abus comme ceux filmés et dévoilés récemment par l’organisation Animal Rights ne se reproduiront plus. Le Conseil d’Etat doit se prononcer sur la fermeture temporaire de l’abattoir.