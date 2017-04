"C’est horrible. Depuis ce matin nous sommes en train d’installer ce cimetière dans le noir, et quand on voit toutes ces petites tombes d’enfants, cela fait vraiment mal. C’est difficile à supporter", déclarait ce lundi Karen Mets, porte-parole de Save the Children.



"Plus de 600 enfants sont morts en Syrie au cours de l’année écoulée, dont la moitié dans ou autour de leur école. Nous voulons attirer l’attention sur le fait que les enfants sont les plus grandes victimes. Nous sentons que ce conflit est oublié. Tout le monde parle de migration vers l’Europe, tout en oubliant que le conflit en Syrie fait toujours rage".