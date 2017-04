Belga

A.Fr. L’Université Catholique de Louvain, en Brabant flamand, figurerait depuis quelques temps sur une liste noire en Turquie et ses diplômes ne seraient pas reconnus par le gouvernement Erdogan en raison de l’existence d’une chaire Gülen pour les études interculturelles à la KUL, indiquaient samedi Het Laatste Nieuws et L’Echo. Le recteur de la KU Leuven, Rik Torfs, a cependant obtenu de l’ambassadeur de Turquie en Belgique l’assurance d’une reconnaissance des diplômes de la plus ancienne université du pays.