Quatre personnes âgées de 30, 38, 46 et 48 ans ont été privées de liberté et mises à disposition du parquet. Une cinquième personne âgée de 29 ans a été privée de liberté mais a dû rester à l'hôpital en raison de ses blessures. Elle sera auditionnée lorsque son état de santé le permettra. Les cinq personnes sont toutes auteurs et victimes de coups. Une barre de fer que l'on suspecte d'avoir été utilisée pour porter des coups a été retrouvée et saisie afin d'être analysée.