Au cours de la procédure dans ce dossier, la cour constitutionnelle avait été saisie pour donner son avis sur l'interprétation à donner à ce principe, mais uniquement du point de vue de la recevabilité.

Et la cour avait considéré qu'un enfant de plus de 22 ans peut encore introduire une action en contestation de paternité, même s'il y a plus d'un an qu'il a découvert que le mari de sa mère n'est pas son père.

Suivant l'avis de la Cour, le juge a donc estimé que la demande de Delphine Boël était admissible. Il a néanmoins considéré que ce n'était pas fondé dans ce cas-ci.

C'est en 2013 que Delphine Boël avait introduit cette procédure en contestation de paternité de Jacques Boël, son père légal, afin d'introduire immédiatement ensuite une procédure en reconnaissance de paternité du roi Albert II, devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

Jacques Boël n'avait pas contesté l'action en désaveu de paternité introduite par Delphine Boël à son encontre. Il s'était livré à un test ADN, hors procédure judiciaire, qui avait révélé qu'il n'est effectivement pas son père biologique.

Delphine Boël dit être la fille d'Albert II avec qui sa mère, Sybille de Selys Longchamps, a eu une liaison entre 1966 et 1984.

C'est en 1999 que Delphine Boël a été présentée comme la fille illégitime d'Albert II par certains médias.

Albert II a reconnu ensuite que la reine Paola et lui avaient traversé une crise conjugale dans les années 70 mais il n'a jamais admis publiquement être le père biologique de Delphine Boël.