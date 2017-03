Sur les images des caméras de surveillance qui ont été diffusées par la police on peut apercevoir à plusieurs moments de la journée trois hommes vêtus d’une veste bleue. Les enquêteurs peuvent à présent certifier qu'il s'agit d'une seule et même personne.

"Entre 19h et 14h, nous avons remarqué le même homme à plusieurs reprises sur les images", a déclaré l’inspecteur principal David Roelant dans l’émission "Farouk" sur la chaîne privée flamande VTM.

Peu avant 07 heures, le matin du 22 janvier, les caméras enregistrent une petite lumière scintillant sur la plage. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit de l'homme à la veste bleue, qui produit cette lumière avec son gsm ou avec une lampe de poche.

Une heure plus tard, le jour se lève mais les caméras continuent à enregistrer en mode nocturne. On peut y voir un homme qui vient de l'endroit où la jeune femme a été retrouvée. Cette personne marche lentement et regarde en direction de l'endroit d'où il vient.

Un peu plus tard, il zigzague sur la plage en direction de la mer tout en regardant vers le sol. De temps à autre, il frappe le sable avec sa chaussure, comme s'il cherchait quelque chose.

L’homme réapparraît plusieurs fois à l’image vers 8h30 , 10h30 et entre 11h25 et 11h40. Il frappe le sable, comme s'il était en colère, et semble se parler à lui-même.

Ensuite, il faut attendre plus de 2 heures pour qu'il réapparaisse à l'image. Le corps de la jeune femme a entretemps été retrouvé. L'homme à la veste bleue court maintenant sur la digue. Il est alors un peu après 14 heures. L'homme est encore filmé alors qu'il marche en direction de la Lichttorenplein. Il emprunte la Kustlaan puis entre dans la Diksmuidestraat. Ce sont les dernières images en possession de la police.