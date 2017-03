A.Fr. La Chambre du conseil a décidé ce mardi de prolonger la détention du Français d’origine tunisienne (photo) qui a été appréhendé le 23 mars à la suite de sa course folle en voiture sur le piétonnier anversois et qui a été inculpé vendredi de tentative d’assassinat à caractère terroriste et d’infraction à la législation sur les armes.